الامارات | مستشفى ميداني لـ «كورونا» الأسبوع المقبل بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ميداني لـ «كورونا» الأسبوع المقبل بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب القائد العام لشرطة الشارقة، العميد عبدالله بن عامر، الانتهاء من إنشاء مستشفى ميداني في منطقة الزاهية بالشارقة، سيخصص للحالات الطارئة لمصابي «كوفيد-19»، متوقعاً افتتاحه الأسبوع المقبل.

وأضاف، في مؤتمر صحافي عقد عن بُعْد على هامش ملتقى الاستدامة الاقتصادية، الذي نظمته شرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن أكثر المخالفات التي تم رصدها، منذ بدء الجائحة، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأشار إلى الإقبال الكبير على أخذ لقاح «كوفيد-19» في المراكز المختلفة المخصصة لذلك بالإمارة، مؤكداً استمرار الجهود لعبور هذه الفترة العصيبة.

ودعا الجميع إلى أخذ اللقاح، لتجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل، وعودة الحياة إلى ما كانت عليه.

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