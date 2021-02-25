الامارات | إلزام عمال المطاعم في الشارقة بفحص «كورونا» كل أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام عمال المطاعم في الشارقة بفحص «كورونا» كل أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير عام بلدية الشارقة، ثابت الطريفي، وضع ضوابط صحية ووقائية للمنشآت الغذائية، للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى إلزام العاملين فيها بإجراء فحص «بي سي آر» كل أسبوعين، باستثناء الحاصلين على التطعيم ضمن برنامج التطعيم الوطني، والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات «كوفيد- 19»، ومن تظهر لديه علامة النجمة أو حرف E في تطبيق الحصن، مع وضع ملصقات تبين حصول مقدم الخدمة على اللقاح، أو إجراءه فحص «بي سي آر» والحصول على نتيجة سلبية.

وتابع أن البلدية حريصة على تكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمخابز والكافيتريات وغيرها من المنشآت، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية، كالتباعد الجسدي لمسافة مترين على الأقلّ بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من أربعة أشخاص، باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

وذكرت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الشيخة شذا المعلا، أن هذه التدابير تأتي إلحاقاً لتدابير وقائية سابقة كانت البلدية قد عممتها على المنشآت الغذائية.

وأشارت إلى استمرار الزيارات التفتيشية وتكثيفها على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتوعية العاملين بها جميعها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news