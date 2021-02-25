الامارات | براءة عامل مطعم من التسبب في اختناق طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة عامل مطعم من التسبب في اختناق طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع مواطن في الفجيرة دعوى ضد مطعم تسبب في اختناق ابنته (ثمانية أعوام)، ابتلعت عظمة صغيرة أثناء تناولها وجبة أطفال مكونة من قطع دجاج، وبرّأت محكمة أول درجة العامل الذي أعد الوجبة، نظراً إلى عدم وجود دليل على التقصير، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وقال المواطن إن «الأسرة تناولت الطعام في مطعم وجبات سريعة، وأصيبت ابنتي بحالة اختناق أثناء تناول وجبة أطفال، وتبين أنها اختنقت بعظمة أدت إلى عدم قدرتها على التنفس، والتقيؤ مرتين وأصيبت بتقرحات في الحنجرة».

ولفت إلى أنه تقدم بالشكوى ضد العامل الموجود اسمه على الفاتورة، بالإهمال في إعداد الوجبة.

من جانبه، أنكر العامل التهمة مشيراً إلى أن الشاكي ليس لديه دليل على الشكوى، مقراً بأن الطاقم الذي يعمل معه مكون من عدد من الأشخاص يتشاركون العمل في إعداد الوجبات، ولا يتم تخصيص عامل لكل وجبة، مشيراً إلى أن سياسة عمل المطعم هي وضع اسم عامل في الفاتورة وليس بضرورة أن يكون هو من تولى إعداد الوجبة.

وأكد مشرف المطعم في التحقيقات أنه لم يثبت وجود مخالفة ضد المطعم أو العامل فيه، إذ يتم التعامل مع طلبات الزبائن عبر نافذة مخصصة للطلب الوجبات، متابعاً أن الدجاج المستخدم في الطعام يتم إحضاره بشكل جاهز من شركة مصنعة ويأتي معلباً ومجمداً، وعند إعداد الطلبية يتم إخراج الدجاج ووضعه في المقلاة من دون لمسه بالأيدي، واستخدام الملقط في التعامل مع الدجاج سواء لوضعه في السندويشات أو لفه بشكل مباشر.

وقضت محكمة استئناف الفجيرة بتأييد الحكم المستأنف ببراءة العامل من التهمة المنسوبة إليه.

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