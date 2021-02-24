الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

0 نشر
أبو ظبي-وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند 01:42 والجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:42 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 07:53 والمد الثاني عند الساعة 21:32 والجزرالاول عند الساعة14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا