محمد بن زايد: عودنا محمد بن راشد على الرقم واحد وهدفنا المنافسة العالمية

الإمارات

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عودنا على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «عودنا محمد بن راشد على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية.. رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات أرضاً خصبة لجذب العقول والأفكار والاستثمارات».

وأضاف سموه: «الـ 50 سنة التي مضت كانت سنوات تقدم ورخاء وازدهار وإنجاز.. وفي الخمسين القادمة نحتاج إلى حركة أسرع لأن طموحاتنا أصبحت أكبر. الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته 10 أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة».