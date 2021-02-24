محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ضمنها تحياته وتنمياته لسموه بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار، ومثمناً عالياً مواقف دولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً الأخوية والإنسانية، وحرصها على التلاحم العربي الخليجي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي قبل ظهر اليوم، معالي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الذي نقل لسموه تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الأخوة الصادقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل حماية مصالح شعوبها الوطنية العليا.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره عن الجانب الكويتي سعادة صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وسعادة السفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح السكرتير الأول لشؤون مكتب الوزير، وسعادة ذياب الرشيدي القنصل العام الكويتي في دبي.



