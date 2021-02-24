الامارات | محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ضمنها تحياته وتنمياته لسموه بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار ومثمنا عاليا مواقف دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا الأخوية والإنسانية وحرصها على التلاحم العربي الخليجي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي قبل ظهر اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الذي نقل لسموه تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الأخوة الصادقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجمل حماية مصالح شعوبها الوطنية العليا.

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