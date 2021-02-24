حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده.

وأعرب سموه عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لأمير الكويت بهذه المناسبة.. سائلاً العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والعافية وعلى شعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.