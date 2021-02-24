الامارات | وسم خلوة الخمسين يتصدر “تويتر”.. ومغردون: طموحاتنا في السماء

شكرا لقرائتكم خبر عن وسم خلوة الخمسين يتصدر “تويتر”.. ومغردون: طموحاتنا في السماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم خلوة الخمسين قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على شبكة “تويتر” في الدولة، تزامناً مع انطلاق الخلوة الوزارية التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تستمر على مدى يومين بهدف وضع إطار تطويري شامل لدولة الإمارات، لدفع مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتفاعل المغردون مع الوسم بشكل لافت وأشادوا بما حقق من إنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية في كافة المجالات وساهم بوضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، وأكدوا تفاؤلهم بالمستقبل وثقتهم بالرؤية الحكيمة لقادة الدولة.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ضمن فعاليات خلوة الخمسين، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي يضم أكثر من 200 مهندس ومهندسة، تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي بذلوها على مدى السنوات الست الماضية في تصميم وتنفيذ وبناء «مسبار الأمل» وإطلاقه بنجاح وتوجيهه طوال مراحل رحلته إلى الكوكب الأحمر

واستشهد مغردون بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تكريم فريق مسبار الأمل وتأكيده بأن «شعب الإمارات متواضع ومثابر.. أرجله في الأرض ولكن طموحاته في السماء»

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