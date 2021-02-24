الامارات | حبس وغرامة ضخمة لخادمة سرقت مليون درهم من مخدومتها وأعطته لصديقها "الخائن"

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة ضخمة لخادمة سرقت مليون درهم من مخدومتها وأعطته لصديقها "الخائن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاما وغرامة 879 ألف و947 درهم ثم الإبعاد بحق خادمة إفريقية أدينت بسرقة مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو مليون ومائة ألف درهم بحسب اتهامات مخدومتها، واتفقت مع صديقها على تهريبها إلى خارج الدولة، فوفر لها إقامة مع امرأة لحين تدبير عملية رحيلها، لكن سبقتها شرطة دبي وقبضت عليها، فيما فر شريكها بعد الحصول على الأموال.

وقالت ربة المنزل المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن المتهمة بدأت العمل لديها في شهر مارس الماضي، ثم لاحظت أنها تسرق المبالغ المالية الصغيرة التي تعثر عليها في المنزل، فتحدثت معها وحذرتها من ذلك.

وأضافت أن زوجها اتصل بها يوم الواقعة، وطلب منها ان تبقي المفتاح الخاص بالغرفة التي تحتوي على المبالغ المالية في غرفة أخرى كونه يحتاج إلى مبلغ مالي، ثم حضر وأخذ مبلغ 1000 درهم، وأغلق الدرج الذي يحوي الأموال، ووضع مفتاحه بين الملابس في خزنة ملابس بغرفة أخرى،

وأضافت أنه نزل إلى الطابق الأرضي وأجرى مكالمة هاتفيها، وشاهد بنفسه المتهمة تصعد إلى الطابق الأول، وخرجت من المنزل تحمل كيساً أسود اللون، ثم عادت لكنه لم ينتبه أو يتوقف كثيراً أمام خروجها بهذه الطريقة المريبة، كونها أعادت ترتيب كل شيء في مكانه، وفي اليوم التالي هربت من المنزل، ليكتشفا لاحقاً أنها قامت بسرقة 760 ألف درهم، و50 ألف دولار أمريكي وحوالي 3000 دينار كويتي.

من جهته ذكر شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي بلاغ عن حدوث السرقة من المنزل، تم تشكيل فريق عمل وتحديد مكان المتهمة من خلال مصادر سرية للشرطة وضبطها بعد حوالي ثلاثة أسابيع، وأقرت بأنها سرقت تلك المبالغ وسلمتها لمتهم آخر، مقابل تهريبها إلى خارج الدولة، واتفق الرجل مع متهمة ثالثة بإبقائها معها في منزلها بإمارة عجمان مقابل 1500 درهم وكانت الأخيرة على علم بالواقعة التي تورطت فيها الخادمة، ووافقت على تسكينها، ثم غادر الرجل الدولة بعد استلامه الأموال المسروقة، وقبل أن ينجح في تهريب المتهمة.

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