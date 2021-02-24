فندق ديوكس النخلة يكشف عن تجربة طعام ملكية جديدة

يدعو فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي ذواقة الطعام لحجز إقامة شتوية والاستمتاع بتجربة طعام جديدة لم يسبق لها مثيل، إذ يقدّم المنتجع الشاطئي الفاخر للضيوف عرضًا خاصًا مقابل 999 درهم إماراتي فقط للثنائي، يشمل وجبة فطور مجانية في مطعم جريت بريتيش الحائز على الجوائز، وقائمة وجبات من ثلاثة أطباق على العشاء في مطعم خيبر أو ويست فورتينث ستيك هاوس، وغيرها من عروض الطعام.



ويحتلّ الفندق موقعًا حصريًا على جزيرة النخلة وهو يتيح لرواده فرصة الاسترخاء على الشاطئ الخاص الواسع والاستمتاع بالمسبح اللامتناهي والمسبح الداخلي، فضلاً عن تجربة الضيافة البريطانية الأصيلة. كذلك، سيحصل الضيوف على وصفة أحد الأطباق الحصرية الخاصة بالفندق والتي يتّبعها الطهاة الموهوبون لإعادة تطبيقها في المنزل. هذا ويقدّم الفندق للضيوف أيضًا خصمًا بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات التي يطلبونها ويستمتعون بها مقابل الخليج العربي الصافي وأفق مرسى دبي.

في مطعم خيبر، سينطلق الضيوف في رحلة إلى عصر المغول تحت القناطر التقليدية وسط ديكورات المنسوجات المزخرفة، حيث سيتسنى لهم الاستمتاع بجملة من الأطباق الشمال هندية والوجبات الخفيفة التقليدية. أما مطعم ويست فورتينث ستيك هاوس، فيتيح لضيوفه قضاء أمسية في الهواء الطلق حيث يتلذّذون بشرائح اللحم الممتازة المحضّرة وفقًا لأفضل الطرق العالمية بالتوازي مع أشهى المأكولات البحرية الطازجة.

يقدّم فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي باقة الطعام حتى 23 مارس 2021، متيحًا للجميع في أنحاء الإمارات العربية المتحدة فرصة خوض تجربة تناول طعام مثالية.