اختتام فعاليات منتدى القيادة الذكية 2021م – إسطنبول

فعاليات منتدى القيادة الذكية الذي نظمت له شركة nbc للتدريب والاستشارات في مدينة إسطنبول التركية وقد عقد خلال الفترة 21-23 بمشاركة مباشرة وعبر منصة الزوم لعدد ما يوفق ال 60 مشارك من بلدان ليبيا والعراق واليمن والسودان والكويت والسعودية وقطر والأردن وفلسطين، وفيما استعرضت خلال جلسات المنتدى عدد من اوراق العمل قدمها خبراء بالذكاء الإصطناعي أشاد المشاركون والمتابعون بالتقنيات والمعلومات وجملة التوصيات المحفزة لاستخدامها فى الواقع العملي ضمن جغرافيا العمل المؤسسي سواءً للمنظمات الحكومية والخاصة.

جاء انعقاد المنتدي فى ظروف معقدة مع الحظر الذى تفرضه الدول بسبب فيروس كورونا المستجد ليفتح فرصة مستحدثة امام المهتمين بمواكبة التكنولوجيا والتحول باتجاه التقنيات الحديثة كأدوات للتطوير المؤسسي لمساندة الإدارات العليا والوسطى التي تسعي بصورة مستمرة للتطوير.

وقد حرص المنتدى أن يخرج بمجموعة من التوصيات ذات صلة مباشرة بالذكاء الإصطناعي تتحدث عن ضرورة تعلم التطبيقات الذكية ونقلها للعاملين في المؤسسات المتنوعة وعقد تدريبات نوعية متعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة واستخدامات الذكاء الإصطناعي وانشاء قاعدة بيانات معرفية تشكل مرجعية للمتعاملين في الشركات، وامتلاك الوسائل الذكية والتطبيقيات العلمية لقيادة البيانات داخل المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما عرض خلال جلسة الختام مجموعة من الشراكات التي تم الاتفاق بشأنها على هامش الإعداد للمنتدى وتعتبر محفزاً لاستكمال العمل في إطار التدريب علي الذكاء الإصطناعي للقطاعات

يتوقع منتدى القيادة أن يكون قد ساهم في إعادة رسم استراتجيات العمل وأتممة كما أوضح المشاركين وأعطوا تأكيدات ذات صلة بإعادة التفكير بتقنيات ومهارات تساعد تطوير بيئة العمل وموكبة ثورة المعلومات المتسارعة بهدف الوصول لعالم أفضل واكثر ترابطاً يقدم للمجتمعات البشرية ما يحقق الطموح.

يشار إلى ان شركة NBC تأسست بمدينة أسطنبول في عام 2015م وتقدم خدمات التدريب والاستشارات بجودة عالية لمختلف الشركات والقطاعات من خلال أساليب وتدريبات نوعية معتمدة لوسائل التكنولوجيا الحديثة بقيادة