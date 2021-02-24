«مجموعة التزام» تستحوذ على «أوريون سيستمز» لإطلاق «أوريون تيك»

– أعلنت "مجموعة التزام لإدارة الأصول"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول في المنطقة، بشكلٍ رسمي استحواذها على شركة التكنولوجيا «أوريون سيستمز» لإطلاق شركة «أوريون تيك»، في خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز تنوع محفظة أعمال المجموعة وتفسح المجال أمام تحقيق عوائد إضافية بقيمة 120 مليون دولار مُستقبلاً.

وتم تأسيس «أوريون تيك» لتصميم ونشر الحلول المُبتكرة في إدارة وتشغيل الأصول المادية، وذلك تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتنويع عائداتها، مع التركيز على تكنولوجيا إدارة الممتلكات والعقارات كركيزة أساسية لتطوير العمليات ورافدٍ إضافي للعائدات مُستقبلاً. كما ستُسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في أعمال المجموعة، إذ يُعتبر هذا التوجه إحدى أولويات «التزام» في إطار استراتيجيتها لتسخير ابتكارات "إنترنت الأشياء" لتحقيق تحولٍ نوعي يعزز فعالية عمليات الصيانة وإجراءات الأمان وإدارة موارد الطاقة في البيئة المبنية.

وستستعين «أوريون تيك» بإمكاناتها المتميّزة في توفير الحلول الذكية لإدارة الأصول والأمن السيبراني وخدمات المطارات والتكامل بين نُظُم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الأمنية، وستعمل مع فريق العمل والخبراء لدى مجموعة «التزام» لتطوير حلولٍ جديدة لإدارة نواحي الأمن والطاقة والصيانة التنبؤية. ويتمثل الهدف الرئيس للشركة الجديدة في تقديم حلولٍ تحقق تحسناً ملموساً في منهجيات إدارة المباني.

وتعتمد الشركة الجديدة على فريق عملٍ ديناميكي قوامه خبراء التكنولوجيا من جيل الشباب والمختصين في مجال البيئة المبنية، وتستند «أوريون تيك» على الابتكارات التقنية وتتبنى أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول، ما يضمن تقديم حلول تخصصية لعددٍ من العملاء المرموقين في أربع قارات، بما في ذلك مطارات دولية كُبرى، وعمالقة التجارة الإلكترونية، وشركات رائدة في قطاع التطوير العقاري.

وتعليقاً على ذلك، قال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة التزام لإدارة الأصول": "تقود التكنولوجيا المتقدمة مسيرة التحول التي تشهدها مُختلف القطاعات اليوم، فاسحةً المجال أمام فرصٍ جديدة لتعزيز نجاح الأعمال في جميع المجالات، بما في ذلك البيئة المبنية. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية فإننا نسعى دائماً للعب دورٍ محوري في قيادة هذا التحول."

وتعدُّ جهود ومبادرات «التزام» على صعيد التحول الرقمي جزءً محورياً من ركيزة "التكنولوجيا" ضمن الثقافة المؤسسية للمجموعة "Get Wonky"، حيث تبنت المجموعة هذه الثقافة بهدف ترسيخ نهجها القائم على ضمان سعادة العملاء، وتوفير كافة سُبُل النجاح والتفوق للموظفين، وتحقيق النمو في العائدات، وتعزيز القيَم المؤسسية للمجموعة لتحقق نتائج إيجابية على صعيد الأعمال.

وأضاف روبرتس: "يسعدنا أن «أوريون تيك» الحاضرة في أسواق أستراليا والمملكة المتحدة وأوروبا وفريق عملها الذي يضم خبراء التكنولوجيا من جيل الشباب قد أصبحوا جزءً من مجموعة «التزام». وستساهم هذه الإضافة في تحقيق رؤيتنا لتقديم خدمات عالية الكفاءة بالاستعانة بالتقنيات المُبتكرة التي تحقق أعلى درجات القيمة المضافة لعملائنا بأقل التكاليف."

بدوره، قال فريد دورنفورد، مدير عام «أوريون تيك»: نحن فخورون بأنَّ إنجازاتنا حظيت باهتمام وتقدير مجموعة التزام، ونتطلع قُدماً لبداية هذه المرحلة الجديدة في مسيرة «أوريون تيك». إنَّ هذه الشراكة ستتيح لنا تسريع وتيرة تطوير الحلول الذكية والتقنيات المُبتكرة في إدارة المباني بأعلى معايير الجودة العالمية، وتعزيز نمو أعمالنا في المنطقة."

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الاستحواذ في ترسيخ مكانة مجموعة «التزام» كإحدى الشركات الرائدة في قطاع إدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز حضورها وتأثيرها في مُختلف دول المنطقة تماشياً مع استراتيجية التوسع التي تنتهجها المجموعة.

وتولى تسهيل صفقة الاستحواذ مجموعة "أتوميوم جروب دي.دبليو.سي" (Atomium Group DWC)، وهي شركة استشاراتٍ إدارية تقدم خدماتٍ استشارية تخصصية لرواد الأعمال ومُلَّاك الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وستشكل «أوريون تيك» ركيزةً أساسية في استراتيجية «التزام» لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات الرقيمة المتسارعة وتطبيقاتها في مختلف المجالات، وستتيح للمجموعة التأقلم بصورةٍ فعالة وسريعة مع المتغيرات التي تحدثها التطورات التكنولوجية والمشاريع المُبتكرة التي تعيد رسم ملامح قطاع إدارة الأصول حول العالم