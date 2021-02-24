برعاية محمد بن راشد.. دبي تستضيف مؤتمر ومعرض «ديهاد» الشهر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستقام الدورة السابعة عشرة من «معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير» – ديهاد، في الفترة من 15-17 مارس 2021 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستسلط الفعاليات، التي تقام تحت شعار «الإغاثة وفيروس كورونا، أفريقيا محوراً»، الضوء على التحديات التي تواجه الناس في أفريقيا، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الدورة الجديدة، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 6 آلاف زائر ومشارك من أكثر من 84 دولة من المنطقة والعالم، أجندة غنية وشاملة. وسيشارك في المؤتمر 50 متحدثاً مرموقاً من القطاع الإنساني، سيقومون بتقديم الخبرة والدعم، وسيشاركون آراءهم بمواضيع مهمة تتمركز حول أفريقيا، وتأثير فيروس كورونا عليها.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين، سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ويانيس لينارسيك المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، والدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعائشة محمد بخاري، السيدة الأولى في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وقال السفير جيرهارد بوتمان كرامر، مدير ديهاد والمجلس الاستشاري العلمي العالمي «ديساب»: «نظراً للتحديات العظيمة التي تواجه أفريقيا في الوقت الحالي، والتي تفاقمت بلا شك في ظل جائحة كوفيد-19، ارتأى المجلس الاستشاري العلمي العالمي للمؤتمر أن تسلط الدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» الضوء على جوانب معينة ومراجعة المساعدات الإنسانية التي يتم جلبها للتصدي لتلك التحديات. حيث نرى أنه من الأساسي أن تلبي المساعدات التي يتم توفيرها الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وأن تتماشى مع المساعي الوطنية للاستفادة من ثروة القارة المتمثلة في الموارد والإمكانات كذلك».

هذا، وقد قام مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» بتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، بالتعاون مع مبادرة ووترفولز للتعليم المستمر. وقد لاقت هذه السلسلة، والتي تتكون من 18 ندوة حتى شهر فبراير من هذا العام، إقبالاً استثنائياً من الحضور الذين بلغ عددهم 7618 مشاهداً من 112 دولة مشاركة.

«الإغاثة وكورونا»

قال أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: «أتطلع بشكل كبير إلى معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، حيث تُعد أفريقيا شريكاً رئيساً لمساعي الاتحاد الأوروبي في بناء العالم الذي نريد العيش فيه، سواء في التحول الأخضر أو ​​الرقمنة العادلة أو التجارة، وإن الواقع الجديد الذي فُرض على العالم بسبب فيروس كورونا يُثري بدوره هذه الشراكة ويزيد من أهميتها. وبالتالي، فإن لشعار ديهاد هذا العام «الإغاثة وفيروس كورونا، أفريقيا محوراً» أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر ينعكس في مستوى مشاركتنا كذلك. ولأول مرة، سيمثلنا مفوضان أوروبيان في الحدث.