مذكرة تفاهم بين «أبوظبي المهني» وبن حموده للسيارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وشركة بن حموده للسيارات مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرضي آيدكس 2021 ونافدكس 2021 الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض.

ووقع المذكرة كل من الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وخالد غانم بن حموده عضو مجلس إدارة الشركة، وذلك في جناح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وتهدف المذكرة إلى تدريب وتوظيف طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز التعليم والتطوير المهني وتوطين الوظائف في القطاعات الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في القطاعين الخاص والحكومي.