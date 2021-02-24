إجراء الاختبارات النفسية للمرشحين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي) - أجرى مركز محمد بن راشد للفضاء الاختبارات النفسية للمرشحين المتأهلين إلى المرحلة النهائية من اختيار الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالتعاون مع «طيران الإمارات».

وقال حميد أديب الشرهان من مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: في المرحلة النهائية، تم العمل على برنامج مخصص لقياس مستوى العمل كفريق لدى المرشحين، مشيراً إلى معايير الاختبارات النفسية تتضمن القدرة على العمل ضمن المجموعة، واتخاذ القرارات، ووضع الإجراءات والمرونة، وحل المشكلات بشكل بناء، بالإضافة إلى إدارة الأعمال.

وتم إجراء الاختبارات لأربعة أشخاص من بين 14 شخصاً أجروا المقابلات النهائية، مشيراً إلى أنه سيتم في المرحلة النهائية اختيار رائدي فضاء للالتحاق ببرنامج التدريب في الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت المرحلة الأولى اختبارات الذكاء والشخصية والقدرات العلمية والتقنية، حيث تلقى برنامج الإمارات لرواد الفضاء 4305 طلبات للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، بزيادة قدرها 7% عن طلبات الدفعة الأولى، وتم تصفيتها إلى 2099 طلباً بناء على معايير برنامج الإمارات لرواد الفضاء التي اعتمدت في تقييمها على الخلفيات الأكاديمية والعلمية، فيما خضع المتقدمون لتقييمات أخرى تضمنت اختبار الذكاء العالمي، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، تم من خلالها اختيار أفضل 1000 متقدم.

وضمن المرحلة الثانية، جرت عملية تقييم للمرشحين الألف، حيث استقرت لجنة التقييم في مركز محمد بن راشد للفضاء على ترشيح 122 متقدماً بعد عمليات التقييم، لإخضاعهم للمقابلات الافتراضية الشخصية، والتي تم من خلالها فرز هؤلاء المُرشحين عبر إخضاعهم لاختبارات تقلصت بنهاية هذه المرحلة بناء على نتائج المقابلات الافتراضية الشخصية، ومن ثم اختيار المرشحين الأنسب بينهم، الذين تم تصفيتهم إلى 61 مرشحاً.

وفي المرحلة الثالثة، أجرى مركز محمد بن راشد للفضاء الفحوص الطبية المتقدمة للمرشحين الـ61 للمرحلة قبل النهائية، التي تضمنت فحوصاً طبية أولية وفحوصاً متقدمة، ليتم تصفيتهم إلى 30 مرشحاً انتقلوا إلى المرحلة الأخيرة لاختيار منتسبي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي بدأ المركز فيها عمليات فرز، تم فيها إخضاع المتقدمين الـ30 إلى مقابلات أولية ونهائية، وتم اختيار 14 مرشحاً منهم بعد اجتيازهم المقابلات الأولية، وتمت عمليات الفرز لاختيار 4 مرشحين.