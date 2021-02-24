الامارات | إماراتيات بالصفوف الأمامية للشركات العسكرية في «آيدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيات بالصفوف الأمامية للشركات العسكرية في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات معرض «آيدكس»، المقام حالياً في أبوظبي، حضوراً لافتاً للكوادر النسائية الإماراتية من مهندسات ومسؤولات تسويق ومبيعات، إذ تقدمن الصفوف الأمامية لأجنحة الشركات العسكرية الوطنية التي وصلت إلى 144 شركة مشاركة في المعرض، لشرح قدرات ومميزات المنتجات العسكرية المصنعة محلياً بأيادٍ إماراتية، للوفود والزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم.

وأكدت شركات وطنية مشاركة في المعرض أنها تحرص على جذب مزيد من الكوادر النسائية للعمل في مجالات التصنيع العسكري، سواء في خطوط الإنتاج أو التصميم والابتكار أو الإدارة والتسويق والمبيعات، لما أثبتته المرأة الإماراتية من قدرة وكفاءة عالية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وقدمت مهندسة التصميم الميكانيكي، آمنة الأحمد، من شركة EOS للأنظمة الدفاعية، شرحاً حول أحدث منتجات الشركة، ومنها سلاح «14.5MM». وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تصنيع السلاح وتصميمه في الإمارات للمرة الأولى بأيادٍ إماراتية، ويبلغ وزنه 45 كلغ، ويتميز بالدقة العالية، ويستطيع حمل ثلاث أنواع من الذخائر.

وقالت المتحدث الرسمي باسم معرضي «آيدكس» و«نافدكس»2021، المقدم طيار سارة حمد الحجري، في تصريحات إعلامية، إن المرأة الإماراتية دخلت مجال الصناعات الدفاعية، من خلال الشركات الوطنية، سواء في خطوط الإنتاج في مجالات التسليح، والتدريب، والحرب الإلكترونية، أو في مجال التكنولوجيا، وتقنية المعلومات.

وقالت مدير الشؤون التجارية في شركة «نمر»، فاطمة الأحبابي، إنها «لم تجد صعوبة في التأقلم في هذا المجال»، مؤكدة أن العنصر النسائي موجود بشكل كبير، في جميع المجالات.

وأكدت شركات وطنية متخصصة في مجالات الطيران والدفاع العسكري والتصنيع العسكري، أن نسبة الكوادر النسائية المواطنة العاملة لديها وصلت إلى 50%، حيث أثبتن قدرة عالية على الإبداع والابتكار، وتحقيق الإنجازات، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية.

وذكرت شركة «جال»، المزودة الإقليمية في توفير الحلول المتكاملة لدعم الطائرات للعملاء العسكريين والمدنيين، أنها توظف حالياً 5000 شخص ضمن قوتها العاملة، من 71 جنسية، ويمثل الإماراتيون 27% منها. ووقّعت «جال» خلال معرض آيدكس عقد شراكة مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لتدريب وتشجيع الطلاب الإماراتيين الموهوبين والمعنيين للانضمام إلى كوادر قطاع الصيانة والإصلاح في أبوظبي، وستدربهم الشركة على أحدث عمليات وأنظمة الصيانة والإصلاح في مرافقها في أبوظبي، بهدف توظيفهم وضمهم إلى القوى العاملة عند اختتام برامجهم التعليمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جال، محمد الخميري: «تدرك (جال) دورها المهم في بناء قدرات الشباب الإماراتيين من التخصصات التي تركز على الهندسة والطيران للانضمام إلى فريقنا من الخبراء والتقنيين المتخصصين، وتماشياً مع التزامنا باستدامة قطاع الصيانة والإصلاح في دولة الإمارات، ستعمل شراكاتنا على تمكين الطلاب الإماراتيين من قيادة مسيرات مهنية واعدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة واستدامة الطائرات».

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «تهدف استراتيجيتنا إلى تعزيز دور التدريب التقني والمهني في إنتاج جيل جديد من الإماراتيين المؤهلين لأداء وظائف عالية التخصص، وتقديم خدمات مبتكرة، وتقديم منتجات عالمية المستوى، مصنوعة بفخر في دولة الإمارات».

17.913 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس»

شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 12 صفقة، بقيمة خمسة مليارات و589 مليون درهم، مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما إلى نحو 17 ملياراً و913 مليون درهم.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، العميد ركن محمد خميس الحساني، إن «إجمالي الصفقات الخارجية بلغ ملياراً و167 مليون درهم، تمثل نسبة 21% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية أربعة مليارات و425 مليون درهم، بنسبة 79%»، مشيراً إلى أن العقود توزعت على ست شركات خارجية، وست شركات محلية.

وكانت من أبرز الصفقات المحلية التي عقدت صفقة مع شركة «ياس القابضة»، لشراء راجمات وصواريخ نوع CHUNMOO الكورية لمصلحة القوات البرية، بقيمة 2.955 مليار درهم، وصفقة مع شركة أبوظبي لبناء السفن لخدمات الإدارة الشاملة الفنية لزوارق وسفن القوات البحرية لمصلحة القوات البحرية بقيمة 650 مليون درهم، وصفقة مع شركة (‏Vallo Equipment)‏ لتقديم الإسناد الفني لتوريد جميع قطع غيار آليات التاترا وآليات القوات المسلحة لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمـة 60 مليون درهم، وصفقة مع (‏Unilux Heavy Equipment)‏ بقيمة 30 مليون درهم، لتقديم خدمات الإسناد الفني لمدرعة ظبيان والمدفع H45 والدبابة لوكليرك والناقلة BMP3 لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة.

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