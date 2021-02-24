الامارات | عصابة تسرق خليجياً بالماء المغلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تسرق خليجياً بالماء المغلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة أشخاص، متهمين باحتجاز شخص خليجي، بعد إغرائه عبر تطبيق إلكتروني، وقاموا بتعذيبه وحرقه بماء مغلي حتى سببوا له عاهة مستديمة، وأجبروه على الإفصاح عن بيانات بطاقتين بنكيتين، واستولوا منه بالإكراه على نحو 2400 درهم.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إن رسالة وردت إليه عبر تطبيق إلكتروني من فتاة يفترض أنها من أميركا الجنوبية، وأرسلت له صورة مثيرة وعنوانها، وحينما وصل إلى المكان وجد امرأة إفريقية، أخبرته بأن صاحبة الصورة ستحضر حالاً، وبمجرد دخوله، فوجئ برجلين وخمس نساء شرعوا في الاعتداء عليه بالضرب، فحاول المقاومة والهروب لكنهم حاصروه وأحضرت إحداهن ماء ساخناً، وصبته على رجليه ومناطق حساسة في جسده، وأسقطوه، وقيدوا يديه بقطعة قماش، ثم قاموا بتصويره عارياً، وهددوه بالقتل، إذا لم يفصح عن الرقم السري لبطاقتيه البنكيتين، وكلما قاوم عذبوه أكثر بالماء المغلي حتى فقد القدرة على المقاومة، وأفصح عن بيانات البطاقتين.

وأضاف المجني عليه أن ثلاث نساء غادرن لسحب النقود من البطاقتين، لكنهن عدن دون أن ينجحن في ذلك، لأن الأرقام السرية غير صحيحة، وبدأوا في تعذيبه مجدداً بطريقة أكثر قسوة، وضربوه على وجهه وعينيه، وسكبن ماء مغلياً عليه، حتى فقد الوعي من شدة التعذيب.

وأشار إلى أنه فوجئ حينما استيقظ برجل يجلس بجانبه، فترك له هاتفه وهرب من المكان، لافتاً إلى أنه استجمع قواه حتى تمكن من النزول أسفل البناية واتصل برجال الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لجراحتين، من الحروق التي أصابت فخذه، وأعجزته عن المشي.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ، تم تكليف فريق عمل للبحث والتحري، وتحديد مكان المتهمين والقبض على أربعة منهم، وأقروا بارتكابهم الجريمة، مشيرين إلى أنهم دأبوا على استدراج ضحاياهم عبر «السوشيال ميديا»، وأقروا باحتجاز المجني عليه في هذه الواقعة وتعذيبه وسرقة مبلغ 2400 درهم منه.

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