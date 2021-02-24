الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلحاح

انتقد متعامل الإلحاح الكبير من المندوبين العاملين في شركات الاتصالات، بغرض الاشتراك في العروض الترويجية التي تطرحها هذه الشركات، وترقية الباقات المنزلية، لافتاً إلى أن المندوبين يطرحون العديد من الأسئلة لمعرفة السبب، بعد إبدائهم الرغبة في عدم الاشتراك.

ورش

طالب قارئ بإلزام ورش كراجات السيارات بضمان سلامة السيارات أثناء وجودها في الورش. وقال إنه ذهب لاستلام مركبته من كراج لتصليح للسيارات بأم القيوين، ففوجئ بتعرضها لخدش جراء اصطدامها بمركبة أخرى، فرفض استلامها قبل أن تتم إعادة صيانتها.

استبدال

قال متعاملون إنهم تلقوا غير مرة مكالمات هاتفية من أشخاص، يعرضون عليهم استبدال أرقام هواتفهم بأخرى جديدة ومميزة، ويؤكدون أنهم يعملون في شركات خاصة لها اتفاقيات مع شركات الاتصالات المرخصة، ويطلبون من المتعاملين تزويدهم بمعلومات وبيانات شخصية، متسائلين عن طبيعة عمل هذه الشركات.

تسهيلات

طالب مقيمون الجهات المعنية بتسهيلات تتعلق بإقامة الأبناء الذكور فوق الـ20 عاماً، ممن يتابعون دراستهم الجامعية خارج الدولة، إذ يتعين عليهم القدوم إلى الدولة في كل مرة بتأشيرة زيارة، داعين إلى تسهيل حصولهم على الإقامة، للبقاء مع أسرهم، خصوصاً خلال هذه الفترة التي يدرس فيها معظم طلبة الجامعات عن بعد.

تطبيق

طالب سائقون إدارة المرور والدوريات بأم القيوين، بتخصيص «تطبيق» لاستقبال صور المركبات المخالفة التي يرصدونها في الطرقات العامة، وذلك للحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض السائقين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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