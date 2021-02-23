محمد بن زايد يستقبل وزيري دفاع صربيا وقبرص

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء كلاً على حدة، معالي تيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية صربيا الصديقة، ومعالي شارلامبوس بيتريدس وزير دفاع جمهورية قبرص الصديقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ورحب سموه، خلال اللقاءين، بضيفي البلاد، وبحث معهما علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكل من صربيا وقبرص خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وتناول اللقاءان أهمية استضافة دولة الإمارات معرض «آيدكس 2021» أحد أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع والأمن خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز التعاون وعقد شراكات استراتيجية بين الدول تخدم الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.