الامارات | حمدان بن محمد: لا حدود للمستحيل بفضل دعم قادتنا وهمة شعبنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: لا حدود للمستحيل بفضل دعم قادتنا وهمة شعبنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 فبراير 2021

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انه لا حدود للمستحيل بفضل دعم قادتنا وهمة شعبنا وأن طموحنا يبقى دائماً الرقم 1.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "محمد بن راشد ومحمد بن زايد وصورة للتاريخ مع تكريم فريق مسبار الأمل.. في بلادنا، لا حدود للمستحيل بفضل دعم قادتنا وهمة شعبنا.. وصلنا المريخ وطموحنا يبقى دائماً الرقم 1."

وأضاف، "يأتي هذا التكريم لفريق مسبار الأمل الشاب، مع انطلاق خلوة وزارية إماراتية بقيادة محمد بن راشد ومحمد بن زايد لتحديد أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة.. أهدافنا كبيرة وطموحاتنا أكبر وغايتنا رفعة الإمارات، ونحن قادرون على منافسة العالم في مختلف المجالات."

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