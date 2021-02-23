الامارات | محمد بن راشد "فريق "مسبار الأمل" .. راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد "فريق "مسبار الأمل" .. راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر " كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

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