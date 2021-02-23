فريدة الحوسني: اللقاحات المعتمدة في الدولة ضد «كورونا» فعالة وآمنة

الإمارات

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أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات المعتمدة في الدولة ضد فيروس كورونا المستجد فعالة وآمنة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية، «لذا، فإننا ننصح ونشجع الجميع لأخذ اللقاح، فهو طريقنا الآمن للتعافي».

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، إن دولة الإمارات: «تحرص على تطوير أنظمتها الوقائية وإجراء تقييم مستمر للمعطيات، وبالأخص الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع».

وأوضحت أنه تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية وتشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف إمارات الدولة، حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة 7 مستشفيات.

وأكدت الحوسني أن «وزارة الصحة ووقاية المجتمع نجحت في تقديم اللقاح لعدد 3.480.415 من سكان الدولة وبنسبة 44.89% من الفئة المستهدفة. كما تم تقديم اللقاح لـ57.66% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة»، موضحة أنه تم تقديم أكثر من خمسة ملايين جرعة، وبالتحديد 5.668.264 جرعة، بمعدل توزيع 57.31 لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 29 مليون فحص.

وأوضحت أن «المناعة الجماعية هي جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معد وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معنية كأخذ التطعيم»، مؤكدة أنه «عندما تصبح غالبية السكان محصنين مناعياً ضد مرض معد، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع، بسبب قلة انتشار المرض».