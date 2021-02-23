"النواب الليبي" و"البرلمان الدولي للتسامح" يتعاونان لنشر قيم التسامح والسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع مجلس النواب الليبي مذكرة تفاهم وعمل مشترك لتعزيز سبل التعاون في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وقع المذكرة معالي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وذلك في مدينة القبة الليبية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام ومجلس النواب الليبي بهدف توحيد الجهود البرلمانية لنشر قيم التسامح والسلام حول العالم، ويسمي بموجب المذكرة مجلس النواب الليبي عضوا في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وأشاد معالي عقيلة صالح بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في توحيد كافة الجهود الدولية لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، مؤكداً أن توقيت المذكرة جاء في الوقت المناسب لتعزيز ودعم مسار السلام في ليبيا.

وثمن صالح الدور الرائد والقيادي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح والسلام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن دولة الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.

من جانبه استعرض الجروان بعض أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجال نشر التسامح والسلام وجهوده في محاربة التعصب والتطرف، على الصعيد البرلماني والتعليمي والإعلامي، من خلال جهازيه الرئيسيين، البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام.