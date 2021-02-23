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الامارات | "فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان" يعلن عن قرار تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

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الإمارات اليوم _ عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان عن قرار تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم في الإمارة، ليتم الاغلاق في تمام الساعة 11 ليلاً، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ويستثني من القرار مطاعم بيع الوجبات الخفيفة والكافيتريات، والمطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطلبات، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع، والحدّ من انتشار الفيروس.

ويهيب فريق الأزمات والكوارث بأصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالقرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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