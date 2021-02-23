الامارات | "إسعاف دبي" تطلق باقة أنشطة معرفية افتراضية ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف دبي" تطلق باقة أنشطة معرفية افتراضية ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حزمة متنوعة من الأنشطة الافتراضية المعرفية، ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر »، تحت شعار "الحلم ، التضامن ، الالهام ، الابتكار" تشتمل على جلسات حوارية لمبتكرين ورواد معرفة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة حسن الدراي حرص المؤسسة على المشاركة في هذا الحدث الوطني السنوي، للاحتفاء بالابتكار، والمبتكرين، لتعزيز دورهم في المجتمع

وأوضحت المؤسسة مشاركتها قائمة المبتكرين ورواد المعرفة المشاركين في جلساتها تضم كل من" الدكتور عيسى بستكي رئيس نادي دبي العلمي، والمخترع الاماراتي السيد أحمد مجان رئيس جمعية الامارات للمخترعين، والمخترع الاماراتي الشاب المتخصص في مجال الروبوتيكس السيد محمد مطر الشامسي".

ونظمت المؤسسة مختبر ماراثون الافكار بهدف حصد الأفكار المبتكرة حول مستقبل خدمات الاسعاف 2071، و ذلك بالتعاون مع جامعة دبي، و نادي دبي العلمي و جمعية الامارات للمخترعين، والطلبة، وموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما ستستضيف المؤسسة مجموعة من المبتكرين الاماراتيين الشباب ليقدموا شرحاً حول تجاربهم عبر فيديو مصور سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها أكدت الدكتورة عائشة المطوع رئيس مجلس الابتكار في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف أن المؤسسة حرصت في العام 2021 على تفعيل الشراكات مع الجهات الاكاديمية و تلك التي تعنى برعاية المبتكرين و المخترعين مثل جمعية الامارات للمخترعين لدعم الابتكار واستقطاب المبتكرين و تنويع منصات الحوار و التواصل من خلال المنصات الافتراضية تأكيدا للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وأشارت المؤسسة أنها نجحت خلال الفترة الأخيرة في تطبيق 7 مبادرات مبتكرة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز منظومة الخدمات الإسعافية ورفع كفاءتها في مواجهة جائحة كوفيد-19، ضمت هذه المبادرات " الممر التعقييم الذات، كبسولة العزل المتنقلة، وحدة الفحص المتنقل، الاسعاف البحري، ممر تعقيم المركبات، التدريب الذكي، منظومة الابتكار المؤسسيمون شوت".

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