الامارات | "خيرية حميد بن راشد" توزع 10 مساكن على 10 مواطنين مستحقين في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرية حميد بن راشد" توزع 10 مساكن على 10 مواطنين مستحقين في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بتوزيع "10 مساكن"، التي وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتوزيعها على 10 أسر مواطنة من المستحقين من إمارة عجمان، إضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية والأثاث بكل مسكن، الى جانب المواد الغذائية لكل مستفيد منهم.



وسلمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، المساكن إلى الأسر في مقر المؤسسة، بحضور وفد من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إذ أكدت أن كلفة المساكن مجتمعة تبلغ 10 ملايين درهم، وتقع في منطقة القطاع الشرقي بمنطقة "الحليو 1" في إمارة عجمان، ويتكون المسكن من طابقين (أرضي وأول) وسور، بالإضافة إلى موقف للسيارات.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامهما الكبير بتحقيق السعادة والرفاهية لهم.

وأكدت مدير عام المؤسسة أن توفير المسكن الملائم للمواطن سيدعم الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وهو ما سينعكس إيجاباً على المناخ العام، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المشروعات الأخرى التي وضعتها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ضمن خطتها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، إذ تم التعاون والتواصل مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان للتأكد من أن هذه الفئة من المواطنين مستحقة ولا تملك مساكن بأسمائها.



بدورهم، أعرب أصحاب المساكن الجديدة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان، على المبادرة المميزة عقب استلامهم المساكن، مشيرين إلى أن مكارم سموه تأتي امتداداً للمبادرات المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية بشكل عام، وحتى تبقى إمارة عجمان، ودولة الإمارات بوجه عام، الوطن الذي يحتضن الجميع والملاذ الآمن لكل أبنائه.

وأكدوا أن هذه المكرمة تجسد معاني تضامن وتلاحم القيادة مع المجتمع، وتلمّسهم احتياجاته الضرورية بشكل دائم ومستمر، إذ تولي قيادة الدولة اهتماماً كبيراً بالمواطنين والمقيمين، وتوفر لهم كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم.

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