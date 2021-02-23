الامارات | انطلاق فعاليات اليوم الثالث من معرض " أيدكس 2021"

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثالث من معرض " أيدكس 2021" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات اليوم الثالث من معرضي آيدكس و نافدكس 2021 في أبوظبي وسط مشاركة منافسة عالية بين الشركات الوطنية والعالمية على تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

وشجعت الدورة ال 15 للمعرض أبوظبي العديد من الشركات الدولية الرائدة على المشاركة واستعراض الحلول الدفاعية المبتكرة بفضل جودة التنظيم والتطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية.

وشهد اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضين منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.

وتشهد النسخة الـ 15 من معرض آيدكس والـ 6 من معرض نافدكس حضوراً دولياً بارزاً بـ 900 شركة من 60 دولة، فيما بلغت نسبة مشاركة الشركات الوطنية 16٪. ويجمع أدنيك على مدار خمسة أيام 110 وفد دولي و500 إعلامي، سيطلعون خلالها على أحدث المعدات العسكرية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news