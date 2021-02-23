تشارك مجموعة البادي في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للدفاع " آيدكس 2021"، بجناح وطني بارز يضم مجموعة متنوعة من الصناعات الدفاعية المتطورة التي تشرف عليها بالتعاون مع عدد من شركائها العالميين.

وأعرب سعادة خالد محمد البادي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام الذي يقام في هذه الظروف الاستثنائية، موضحاً أن المشاركة تعزز من المشاركات الوطنية في المجال الدفاعي والأمني وقدرة الشركات الاماراتية على منافسة الشركات العالمية.

وقال البادي:" يعتبر المعرض منصة هامة للشركات الاماراتية التي تحرص على استعراض منتجاتها الوطنية في ظل وجود مشاركات عالمية كبيرة ، الأمر الذي يتيح لنا المنافسة بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات الدفاعية الوطنية".

وتابع بالقول:" كشفنا خلال المعرض عن أثقل ناقلة دبابات في العالم. و ناقلة جنود 8x8 مدرعة برمائية، و آلية حديثة 4x4 مصنعة خصيصا لتلائم أجواء الخليج مزودة بمنظومة دفاعية متطورة جدا، إلى جانب الطائرات بدون طيار تحمل صواريخ ذكية، مناظير ليلية ونهارية لمسافات بعيدة،وسائل إتصال مشفر ودقيق جدا،أجهزة التفتيش والحماية الأمنية.

وأعرب البادي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية ، مشيدا بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الاماراتية في هذا القطاع الهام.

وقال البادي في ختام حديثه:" نسعى لمواصلة مسيرة النجاح التي حققناها بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ولقد نجحت أبوظبي في استضافة هذا الحدث الهام والعالمي رغم الظروف الراهنة، مما يؤكد قدرتنا على تحدي المستحيل"

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة البادي تعزز مشاركتها في " آيدكس 2021" بمجموعة من الصناعات الدفاعية المتطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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