فندق وسبا لوكران في سويسرا يقدم تجربة إقامة استثنائية في جبال الألب

- مع بداية عام جديد، تأتي التجارب الجديدة - يدعوكم فندق وسبا لوكران في سويسرا إلى تخصيص العام 2021 لاكتشاف الملاذ الشتوي الفخم في قلب جبال الألب السويسرية. يقع هذا الفندق الذي يعتبر وجهة العافية والضيافة غير المتكلّفة في منطقة فاليه في سويسرا، بين الجبال المكلّلة بالثلوج في كران مونتانا، ويبعد 100 متر فقط عن أقرب منحدرات التزلج، وتحيط به الغابة من كل جانب.

فندق وسبا لوكران هو المفهوم الجديد للسكينة مع ما يحيط به مناظر بانورامية خلابة لجبال الألب والبحيرات الخمس الكبرى. يقع الفندق على ارتفاع 1,625 مترًا، ويتيح للضيوف فرصة عيش تجربة تغمر الحواس بأبهى المناظر الطبيعية وهواء الجبال النقي.

وباعتباره وجهةً مناسبةً للاستجمام بالنسبة للعائلات والأزواج والمسافرين بمفردهم ، يفتخر الفندق بوفرة من الأنشطة التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها على مدار السنة، بدءًا من التزلج في فصل الشتاء، والمشي لمسافات طويلة في الربيع والخريف وصولاً إلى السباحة على مدار العام. كذلك، يعدّ موقع الفندق وجهة للمعارض الثقافية والفعاليات الرياضية الدولية الشهيرة بما فيها فعالية أوميغا أوروبيون ماسترز السنوية التي تجمع اللاعبين على ملعب الجولف العالمي سيفيريانو باليستيروس الذي يقع بالقرب من الفندق في نادي جولف كران سور سيير. كذلك، يتيح الفندق للضيوف من كافة مستويات المهارات فرصة الانطلاق على مسارات ركوب الدراجات في الجبال، والتزلج على الثلج، والتزلج على العربات التي تجرها الكلاب، والتزلج على الجليد، وتسلق الصخور، وركوب الخيل.

أقيموا في منزلكم الثاني في سويسرا

يقدم فندق وسبا لوكران للضيوف متعة الإقامة في جبال الألب في منزل عصري مترف يتميّز بعمارته الخشبية التي تعود 150 عامًا إلى الوراء، وبالمدافئ المفتوحة، ونوافير مياه الأنهار الجليدية، فضلاً عن وسائل الراحة الحديثة والفخمة التي تضمن أقصى درجات الراحة. وقد تم تصميم كل غرفة من غرف الفندق بشكل فردي لتنسجم بسلاسة مع محيطها الطبيعي. مع الألواح العتيقة لخشب الصنوبر والألوان الهادئة والظلال الجذابة، يخلق الديكور الأنيق جوًا دافئًا وساحرًا، يتكامل مع روعة الموقع الطبيعي دون تكلّف ليبعث على الصفاء والطمأنينة.

تلذّذوا بالذوق الرفيع لفنّ الطهي

يقع فندق وسبا لوكران في موقع شاعري مقابل جبال الألب، ويضمّ مطعم لومونبلان الحائز على نجمة ميشلان والذي يديره الشيف التنفيذي المتمرّس يانيك كريبو. يتميز المطعم بسجلّه الحافل بـ17 نقطة في دليل غولت ميلو، ويجمع بين الوصفات التقليدية والذوق العصري للمكونات السويسرية والفرنسية الكلاسيكية لخلق أطباق رائعة ترضي مختلف الأذواق. كذلك، يستقبل المطعم المتزلجين لأخذ استراحة قصيرة واحتساء مشروب ساخن على التراس الفسيح الدافئ على بعد خطوات من منحدرات التزلج.

ولخوض تجربة تذوق راقية، بإمكان الضيوف تناول الطعام في مطبخ مطعم لا تابل دوت، حيث يعدّ الطهاة الموهوبون المأكولات اللذيذة المنقطعة النظير. أما لو سيلييه، فيقدم للضيوف فرصة التلذذ بصفوة مشروبات العنب العالمية والمحلية ضمن أجواء عصرية ومفعمة بالألفة. وللباحثين عن تجربة أكثر شاعرية، سيتسنى لهم الاسترخاء لدى لو سيجار لاونج، النادي الخاص الذي يقدّم لنخبة الضيوف أجود أنواع السيجار الإسباني في المنطقة ضمن أجواء مريحة ومبهجة.

كافئوا العقل والجسد

يقدم سبا لوكران تجربة استجمام مميزة للعقل والجسد والروح وسط بيئة مفعمة بالسكينة. ويتميّز السبا بمسبحه الخارجي الدافئ الذي تم اختياره كأحد أفضل المسابح في العالم، وهو يطلّ على مناظر بانورامية ساحرة لجبال الألب. ويضم السبا ساونا، وحمامًا تقليديًا، وجاكوزي، ومسابح داخلية وخارجية بمياه دافئة، وغرفة للياقة البدنية، وأربع كبائن للعلاجات يدخل إليها هدوء الجبال دون استئذان ليبعث على مشاعر الراحة والتجدد.

هذا العام، سيقدّم فندق وسبا لوكران برنامجًا جديدًا للعافية يقوم على أسلوب جديد للوعي الصحي الوقائي، حيث يتسنّى للضيوف تجديد صفائهم الداخلي وإعادة التواصل مع الطبيعة الأم من دون حواجز.

سيعيش المسافرون تجربة منقطعة النظير في فندق وسبا لوكران الذي تسوده الطمأنينة في هذا الموقع الخلاب. فسواء أراد الضيوف قضاء عطلة تزلج مليئة بالتشويق أو قضاء إقامة تعيد تعريف مفهوم الصفاء، فلدى فندق وسبا لوكران ما يلبي مختلف رغبات الضيوف. ويحيط الجمال الطبيعي لجبال الألب السويسرية بهذه الوجهة التي تلامس الروح والتي لا بد من زيارتها في العام 2021.