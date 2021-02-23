إطلاق فندق سوفيتل دبي النخلة باقة الزفاف



في الآونة الأخيرة لم يكن الوقت مناسباً لتخطيط حفلات الزفاف، ولكن سوفيتل دبي النخلة يقدم عرضاً حصرياً يضمن لك الاستمتاع باليوم المثالي الذي خططت له. في الحديقة الجميلة التي تطل على جزيرة النخلة، ستستمع أنت وثمانية ضيوف بالمناظر الخلابة والديكور المناسب لقول العهود أمام من تحبهم، وذلك على مدار أربعة ساعات من السعادة والفرح.

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