الامارات | طقس الأسبوع : أمطار وانخفاض في الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأسبوع : أمطار وانخفاض في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الثلاثاء، رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة ليلاً غرباً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء، سيبقى رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، كما يكون غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ، وانخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س ن صل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية. فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن أحوال الطقس يوم الجمعة، أشار المركز إلى أنه سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شرقاً.

وبحسب المركز تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر ، سرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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