خالد بن محمد بن زايد يتفقد عدداً من أجنحة الشركات الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، وزار سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية التي تعرض أحدث ابتكاراتها التي تنافس المنتجات العالمية، جودة وتصميماً وتقنية.

خالد بن محمد بن زايد خلال الجولة يرافقه فارس خلف المزروعي

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «خالد بن محمد بن زايد يتفقد الدورة الـ15 من معرض الدفاع الدولي #آيدكس في #أبوظبي، ويقابل شركات الصناعات الدفاعية المحلية، ويطلع على أحدث ابتكاراتها التي تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة والتصميم والتقنية».

خالد بن محمد بن زايد مستمعاً إلى شرح حول المعروضات

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي «فيديو» على حسابه في «تويتر»، تضمن زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد لـ«آيدكس»، ودوّن تغريدة على حسابه: «خالد بن محمد بن زايد يزور النسخة الـ15 من معرض الدفاع الدولي #آيدكس، وشركات الصناعات الدفاعية الوطنية التي تعرض أحدث ابتكاراتها للعالم من العاصمة #أبوظبي».