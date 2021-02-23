«الدفاع» توقع اتفاقية تعاون عسكري مع سلوفاكيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الدفاع اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية سلوفاكيا، بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي جوروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي، وعدد من ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والمرافقين.

وقع الاتفاقية عن وزارة الدفاع اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وعن سلوفاكيا ميخال كوفاتش سفيرسلوفاكيا لدى الدولة، وذلك خلال فعاليات معرض «آيدكس 2021».

وأكد الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية، أن معرض «آيدكس» يُعد ملتقى عالمياً مهماً يساهم في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى كونه فرصة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات العسكرية.

من جانبه، أكد سفير الجمهورية السلوفاكية لدى الدولة عمق علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وأثنى على فعاليات وتنظيم معرض «آيدكس» هذا العام.