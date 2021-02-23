دبلوماسي أميركي: نشكر الإمارات على التنظيم المتميز

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

أكد شون ميرفي نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة منذ عقود من الزمن.

وقال على هامش مشاركته في معرض «آيدكس 2021»: «إننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي»، مشيراً إلى أن «انعقاد آيدكس 2021 شكل تحدياً في ظل جائحة كوفيد - 19، ونشكر الإمارات على التنظيم المتميز الذي نراه اليوم». وأضاف أن «الجهود التنظيمية الرائدة التي نراها اليوم على صعيد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين، جعلت الوجود في هذا الحدث المميز آمناً للغاية للجميع».

وأوضح أن «آيدكس» هو المعرض الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يشكل فرصة مثالية للولايات المتحدة الأميركية، من أجل تطوير علاقاتها وتعزيزها مع العديد من الدول الصديقة. وذكر أن هناك مشاركة متميزة للعديد من الشركات الأميركية في «آيدكس 2021»، ونحن ممتنون للجهود التي بذلوها من أجل نجاح مشاركتهم في هذا الحدث، وحرصهم على الوجود فيه.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وصل إلى نحو 24 مليار دولار في عام 2019، وشهد نمواً خلال العام الماضي، مؤكداً أن العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية هي علاقة شراكة استراتيجية بدأت منذ تأسيس الإمارات، وتعززت على مدار عقود من الزمن.

وتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات على الإنجاز البارز الذي حققته مؤخراً بوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيداً بالتعاون المثمر الأميركي الإماراتي في قطاع الفضاء والشراكة بين الجهات المعنية في قطاع الفضاء بكلا البلدين، مثل الوكالة الفضاء الأميركية ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.