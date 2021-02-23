«كراكال» تكشف عن سلاحين فائقي الأداء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «كراكال»، الشركة العالمية المستوى المتخصصة بتصنيع الأسلحة الخفيفة والتي يقع مقرها في الإمارات، أمس، منتجين رائدين يؤكدان قدرة الشركة على الابتكار وسرعتها في تلبية متطلبات السوق. إذ كشفت للمرة الأولى عن مسدس الجيل الثاني CARACAL F Gen II والبندقية شبه الأوتوماتيكية CSA338 في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021)، الذي ينعقد من 21 حتى 25 فبراير في العاصمة أبوظبي.

يقول حمد العامري، الرئيس التنفيذي في شركة كراكال: «نحن فخورون للغاية بقدرتنا على طرح هذه المنتجات الجديدة الرائدة على مستوى القطاع في آيدكس 2021- مسدس الجيل الثاني CARACAL F Gen II والبندقية شبه الأوتوماتيكية CSA338. إنها تمثل قمة الابتكار والأداء والموثوقية. وسعياً إلى تدعيم سمعتنا كشركة عالمية رائدة في تصنيع الأسلحة الدقيقة، نواصل تخصيص الأولوية القصوى للعملاء في كل ما نفعله، مع الحفاظ على صدارتنا في الابتكار وتطوير المنتجات».

يعتمد مسدس CARACAL F Gen II على نقاط قوة سابقه المسدس عيار 9 ملم، مع محور سبطانة منخفض وهندسة بشرية فريدة. ويحتوي على مزلق صلب جديد يجمع مكونات متعددة ويمنح المسدس أداء أفضل وسهولة في الصيانة. ويتوفر الآن مزلق اختياري معدل، يسمح بإضافة قدرات بصرية متقدمة مثل الرؤية المعاكسة.

ويتمتع إطار المقبض المصنوع من البوليمر بسكّة مطابقة للمعايير العسكرية تسمح بإضافة ملحقات متعددة. لقد وضع المسدس، الذي صُمم لتلبية متطلبات العميل الأكثر إلحاحاً، معايير جديدة للمتانة والكفاءة ويمتاز بقدرات رؤية وتصويب متطورة لتقديم أداء أفضل.

وتلقي بندقية CSA 338 شبه الأوتوماتيكية الضوء على ما تحققه كراكال من تقدم تقني متزايد. إذ تثبت هذه البندقية تركيز الشركة القوي على الابتكار، عن طريق الدمج الناجح بين بندقيتين- البندقية المخصصة للرماية مع بندقية القنص عيار 338- من أجل صنع سلاح شبه أوتوماتيكي عالي الدقة.

وتمتاز CSA 338 بسابقة إقليمية أخرى، إذ إنها تُصمم وتُعتمد وتُصنع بالكامل في دولة الإمارات. وتستخدم هذه البندقية المتميزة ذخيرة من العيار الكبير، وتعتمد على نجاح بندقية القنص CSR338- إذ تدمج بينها وبين مفهوم البندقية المخصصة للرماية الذي ينطبق على سلاح من عيار 8.6×70.

ويمثل السلاحان معاً تطورات هامة على صعيد التكنولوجيا والتصنيع لغايات توريدها إلى الأسواق المحلية والدولية.

يذكر أن كراكال جزء من قطاع الصواريخ والأسلحة في إيدج، شركة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.