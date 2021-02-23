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«فراتيللي تانفوليو» الإيطالية تعرض أسلحة متطورة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تعرض شركة «فراتيللي تانفوليو» الإيطالية في «آيدكس 2021» أحدث منتجاتها من الأسلحة الدفاعية والعسكرية الشهيرة على الصعيد العالمي. وقالت الشركة في بيان لها أمس: إنها تعرض مجموعة من الأسلحة النارية المتطورة تمّ إنتاجها من مواد مُبتكرة، ويتمّ توزيعها حصرياً عبر مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية. وتُعدّ هذه الأسلحة الخيار المفضّل لدى قوات الشرطة والمتخصّصين الأمنيين. وذكرت الشركة أن حضورها في هذا الحدث الدفاعي العالمي ضمن منصة «تسليح» يوفر لها فرصاً قوية للتواجد في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط. وأوضحت الشركة أنها تسعى لتوسيع نطاق عملياتها في هذه المنطقة، عبر تقديم أفضل المنتجات الدفاعية خاصة البنادق والمسدسات الهجومية والرياضية.
واعتبرت «فراتيللي تانفوليو» أن «آيدكس2021» هو أفضل منصة في الشرق الأوسط للوصول إلى أسواق هذه المنطقة المهمة من العالم، والدخول في شراكات مع وزارات الدفاع والداخلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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