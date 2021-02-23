الامارات | حمدان بن محمد يستقبل رئيس الشيشان

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يستقبل رئيس الشيشان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في أبراج الإمارات في دبي، قبل ظهر أمس، رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ورئيس الشيشان بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين.

وأشاد الرئيس قاديروف بما حققته دولة الإمارات من إنجازات علمية وتقنية تعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، مباركاً وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ بسلام.

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