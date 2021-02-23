الامارات | 4 أبريل بداية إجازة الربيع للمعلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أبريل بداية إجازة الربيع للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن إجازة الربيع ستبدأ في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة يوم 28 مارس المقبل، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي.

وأوضح التقويم أن إجازة الربيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة إما لمدة ثلاثة أسابيع متصلة حسب كل إمارة والتواريخ الموضحة، أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

وأفادت المؤسسة في تعميم أصدرته، أمس، بأن تدريب المعلمين سيكون عبارة عن أسبوع يتم تنفيذه خلال الفترة من 28 مارس حتى الأول من أبريل المقبل.

وتستهدف فعاليات أسبوع التدريب 37 ألفاً من الكوادر التعليمية بالميدان التربوي، ومنهم قيادات مدرسية، وذلك بشكل افتراضي عبر استخدام برنامج «مايكروسوفت تايمز» ومنصة التدريب الإلكترونية.

ويتولى أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية أو المدربون نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون إلى أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة، وتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً في مهارات التدريب المتقدم.

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