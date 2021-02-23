الامارات | 7.2 مليارات درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال اليوم الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 مليارات درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال اليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة سبعة مليارات و293 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12 ملياراً و323 مليون درهم.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» العميد ركن محمد خميس الحساني: إن «إجمالي الصفقات الخارجية بلغت ستة مليارات و983 مليون درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%».

وأشار الحساني خلال مؤتمر صحافي إلى أن العقود الخارجية توزعت على تسع شركات وصفقتين محليتين.

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