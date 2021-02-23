الامارات | محمد بن زايد: فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في الدورة الـ15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في فعاليات يومه الثاني.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «اطلعت خلال زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021)، على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية.. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة».

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية من مسؤولي الشركات الوطنية المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية على أهم المشاريع والمعروضات الدفاعية من آليات وتقنيات ونظم متطورة، والتي تعرضها خلال مشاركتها في المعرض، وتبادل سموه معهم الأحاديث بشأن أهم الخطط والبرامج المقبلة للصناعات الوطنية، مؤكداً أهمية تعزيز الكوادر الإماراتية المؤهلة بالخبرات والمهارات المتقدمة والاستفادة من تبادل المعرفة والمعلومات مع الشركات العالمية المتقدمة في الصناعات الدفاعية.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، كلاً على حدة: رئيس جمهورية تتارستان الصديقة رستم نور علي مينيخانوف، ووزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة فلورنس بارلي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيفي البلاد، وبحث معهما علاقات الصداقة وجوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خصوصاً في الشؤون الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وتطرق اللقاء إلى معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، كونه منصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وأنظمة وحلول مستدامة متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الشركات المهتمة بتطوير مستقبل صناعات الدفاع والأمن.

حضر جانباً من اللقاءين، وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

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