الامارات | وصول "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل القمر الصناعي المصغر "ظبي سات" الذي طوره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركاء الجامعة من مركز والوبس فلايت في ولاية فيرجينيا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية "الياه سات" ونورثروب غرومان قد اعلنت في 20 فبراير الجاري عن انطلاق "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية وذلك على متن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15".

ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن "سيغنوس إن جي-15" عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية وذلك بعد 3 أشهر تقريبا.

ويساهم مشروع "ظبي سات" والذي طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار في تدريب الطلبة الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء في الدولة.

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