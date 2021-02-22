الامارات | "إقامة دبي" تختصر رحلة المسافر لـ5 ثوان باستخدام بصمتي العين الوجه

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" تختصر رحلة المسافر لـ5 ثوان باستخدام بصمتي العين الوجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رسمياً، مشروع "رحلة المسافر الذكية"، والتي تختصر رحلة المسافر إلى 5 ثوان، باستخدام بصمتي العين والوجه، من خلال إجراءات سلسه، وتم تفعيل الخدمة على كافة البوابات الذكية في مطارات دبي، وعددها 122 بوابة في صالات الدخول والمغادرة.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها "إقامة دبي" لممثلي الوسائل الاعلامية في مطار دبي الدولي مبنى 3 ، معايشة رحلة المسافر الذكية بكافة مراحلها، والتي تبدأ منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة والتسجيل المسبق ومن ثم العبور عبر البوابات الذكية في صالة المغادرة، ضمن خدمة تعد الأكثر تطوراً في العالم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات المرور عبر منطقة الجوازات في مطارات دبي وخلق تجربة سفر سلسة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي في تصريحات صحافية خلال الجولة إن الإدارة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها ومشاريعها الذكية، وتعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والعالمي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي مدينة ذكية بالكامل.

وأكد المري أن إقامة دبي ضمن مسيرتها في العمل الاستباقي في تطوير خدماتها قد استخدمت النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في بعض خدماتها، وتأتي هذه الخدمة في البوابات الذكية ضمن مشروع تم دراسته وتجربته مسبقاً على أرض الواقع وتحقق بفضل جهود ومساعي فريق العمل الذي عمل على هذا المشروع بكل اخلاص وتفاني حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.

وقال مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العميد طلال الشنقيطي أنه تم تطوير البوابات الذكية وعددها 122 بوابة في صالات المغادرون والقادمون في مطارات دبي، وتحديث أنظمتها، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام من المرور عبرها من خلال بصمتي الغين والوجه دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر من خلال النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف عليه من خلال بصمة في فترة لا تتجاوز الـ 5 ثوان.

ولفت إلى أنه تم تقليص رحلة المسافر لتصل إلى 5 ثوان فقط، مؤكداً أن إقامة دبي سباقة في تطبيق هذه الخدمات النوعية، وذكر أن الخدمة الذكية تعزز الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتقال عدى كورونا، حيث لا يحتاج المسافر إلى استخدام بدية خلال رحلته، حتى الصول إلى الطائرة.

وأكد الشنقيطي أن نسبة الخطأ خلال استخدام الخدمة الجديدة،" صفر" حيث يتم تسجيل بيانات جميع القادمين للدولة بمجرد وصولهم، فضلاً عن أخذ بصمتي الوجه والعين.

ويأتي اطلاق هذه الخدمة تأكيداً للجهود التي بذلتها إقامة دبي في تطوير خدماتها الذكية التي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور التكنولوجيا في رفع مستوى الرفاه وتحقيق جودة الحياة في دولة الامارات العربية المتحدة.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي جمال الحاي " خلال جائحة فيروس " كورونا" المستجد، عملت مطارات دبي على إيجاد حلول وابتكارات للتوقعات المستقبلية لعدد المسافرين، كونها وجهة عالمية تستقطب أعداد كبيرة من المسافرين سنويا".

وأشار إلى أنه من المتوقع ان يسافر عبر مطارات دبي خلال شهر فبراير الجاري، نحو مليوني مسافر، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع في أعداد المسافرين مع فترة الصيف والنجاح عالميا في الحد من تداعيات ( كوفيد 19).

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