الامارات | محمد بن زايد: فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك بعد زيارته معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2021 ".

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "اطلعت خلال زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2021 " ، على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية .. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة"

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