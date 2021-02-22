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بدء إجازة الفصل الثاني للمعلمين في 4 أبريل

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ابوظبي - سيف اليزيد - عممت إدارة رأس المال البشري في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد إجازة الفصل الدراسي الثاني للمعلمين وأسبوع التدريب التخصصي.

وبيّنت المؤسسة في تعميم أرسلته اليوم الاثنين إلى إدارات المدارس الحكومية، أن إجازة الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 تبدأ يوم الأحد في الرابع من أبريل المقبل وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق 15 من الشهر ذاته، على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد 18 أبريل. أما أسبوع التدريب التخصصي للمعلمين، فسيتم تنفيذه في الفترة الواقعة الممتدة من يوم الأحد في 28 مارس لغاية يوم الخميس في الأول من أبريل المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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