حمدان بن محمد يستقبل رئيس جمهورية الشيشان الزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في أبراج الإمارات بدبي قبل ظهر اليوم، فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الزائر.

وتبادل سموه والضيف بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين.

وقد أشاد الرئيس قاديروف بما حققته دولة الإمارات من إنجازات علمية وتقنية تعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، مباركاً وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ بسلام.