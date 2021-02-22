الامارات | 7.2 مليار درهم صفقات " أيدكس" و " نافدكس" خلال اليوم الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 مليار درهم صفقات " أيدكس" و " نافدكس" خلال اليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس العميد ركن محمد خميس الحساني، " إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%.

وأشار الحساني خلال مؤتمر صحافي إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة /SAAB AB/ لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع /G6000/ لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجـــوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة /RAYTHEON/ لشراء صواريخ باتريوت نوع /GEM-T/ لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات الخارجية أيضاً عقداً مع /FERRETTI/ بقيمة 136.3 مليون درهم. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة /JOINT STOCK/ للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الالكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمــــة 30 مليون درهم، وعقداً مع شركة /HESCO BASTION/ لشراء الحوائط الدفاعية لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات عقداً مع شركة /RUVEX/ بقيمة 3.110 مليون درهم، وصفقة مع /ART INTERNATIONAL EURO/ لتوريد قطع الغيار وتقديم التدريب والمساندة الفنية /رادار الكوبرا/ لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 110.190 مليون درهم، والتعاقد مع شركة /SAFRAN ELECTRONICS/، لتجديد عقد توفير قطع الغيار والصيانة والإصلاح وفحص المناظير للدبابة لوكليرك والمدرعة /BMP3/ بقيمة 85.470 مليون درهم، إلى جانب عقد مع شركة /DTEC/ لشراء زوارق مرور بطول 50 متر لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 233.740 درهم.

من جانبها، قالت المقدم طيار سارة حمد الحجري، إن العقود المحلية تضمنت التعاقد مع شركة /International Golden Group/ لشراء صواريخ عيار 122 ملم الصواريخ لصالح القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لصالح مديرية التدريب بقيمة 25 مليون درهم.

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