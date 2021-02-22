الامارات | "الباحثين الشباب العرب" يختار مهندساً مواطناً ضمن فريقه

شكرا لقرائتكم خبر عن "الباحثين الشباب العرب" يختار مهندساً مواطناً ضمن فريقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مجلس الباحثين الشباب العرب الباحث في جامعة نيويورك أبوظبي، مستشار الروابط الهندسية في جمعية المهندسين، الدكتور غانم كشواني، عضواً في المجلس.

ويضطلع المجلس الذي يضم مجموعة من الباحثين العرب الشباب من مختلف الدول العربية، بتحليل احتياجات الوطن العربي في مختلف تخصصات البحث العلمي، والمساهمة بتعزيز جهود البحث العلمي في العالم العربي، وتنشيط الحراك البحثي، وتوفير أبحاث عربية داعمة للتنمية، واستثمار المواهب والقدرات والإمكانيات العلمية، وتشجيع الباحثين الشباب في الوطن العربي على لعب دور أكبر في تنمية مجتمعاتهم.

ومن جهة أخرى، هنّأ مجلس إدارة جمعية المهندسين، الدكتور غانم الكسواني على اختياره عضواً بمجلس الباحثين الشباب العرب.

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