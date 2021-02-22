إنطلاق منتدى القيادة الذكية 2021 في إسطنبول تحت شعار ( الذكاء الإصطناعي ودوره في العمل والتطوير)

منتدى القيادة الذكية 2021 الأول في اسطنبول تحت شعار الذكاء الإصطناعي ودوره في العمل والتطوير الذي تنظم له شركة ناشيونال NBC للتدريب والاستشارات يتحدث فيه عدد من الخبراء في مجال الذكاء الإصطناعي.

يستعرضون خلال جلسات المنتدى التي تستمر ل 3 ايام على التوالي أوراق عمل متعلقة بالتكنولويجا المتقدمة وعلاقتها بالعمليات الإدراية واستخدامات الذكاء الإصطناعي ، وتطوير العمل المرسسي والعمل الإداري باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي ، ثم العلاقة بين تطبيقات الذكاء الإصطناعي ،ويشارك فى المنتدى مشاركين من القيادات الوسطي والعليا للادارات بمختلف انواعها وتخصصاتها حكومية او خاصة من كلا من ليبيا والكويت والسودان واليمن وتونس والعراق والسعودية.

وفى الوقت ذاته يتابع مشاركين عبر الاون لاين جلسات المنتدى وفى الجلسة الإفتتاحية استعرض مصعب دلول مدير الشركة خطوات الاعداد لهذا المنتدى كونه يعقد في حالة استثنائية تمر بها الدول حول العالم بسبب حائحة كورونا.

مؤكداً ان أبرز متطلبات العصر الحالي هو التحول إلى القيادة الذكية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كمبادئ عامة للاستفادة من هذه الأدوات التكنولوجية الحديثة فى الدفع بالشركات قدمًا فمايمر به العالم حاليأ يطرح على الشركات والمنظمات تحديا جديدأ يضعها في ظروف يحتّم عليها التحول الى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري ليعزز من مكانة الشركات وتسريع عملياتها واتخاذ قرارات صحيحة تلى ذلك عرض برومو تعريفي عن اعمال وانشطة الشركة.

وفى المنتدى استعرض عدي الحيالي خبير الذكاء الإصطناعي ورقة عمل ركزت على التطبيقات التي يمكن استخدامها في الشركات والمؤسسات ، ومدى استفادة الموارد البشرية من تطبيقات الذكاء الإصطناعي ، وأيضاً دمج الذكاء الإصطناعي فى المهام اليومية الروتينية وأتممتها ، فيما يستعرض دكتور سالم موسى كيفية الوصول إلي الادارة المتميزة وتطوير العمل الإداري ، ويتناول الدكتور جواد الرحبي تحليل البيانات وتفسيرها ، فيما تعرض الدكتورة رؤي صافي كيفية إتخاذ القرارات الصحيحة بناء علي تحليل قوى للبيانات ، و يتحدث الدكتور شهاب العزعزي عن الربط بين الذكاء الإصطناعي والعاطفي ، ويستعرض الدكتور عبد الرحمن الجاموس عن تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين والقياس الكمي لأدائهم كما يذكر الإدارة الذكية وتحديدها بالأهداف بوجود التكنولوجيا الذكية

المتوقع ان يخرج المنتدى بتقنيات عالية لايجاد طرائق مستحدثة تساعد المهتمين في تطوير العمل المؤسسي داخل الادارات المتنوعة كل ذلك وصولاً لعالم أفضل وأكثر ترابطاً يقدم للمجتمعات البشرية كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات ، كما يتوقع ان تكون المخرجات فى اتجاه التوصيات والقرارات التي تساعد في تقليص التحديات المتواكبة مع عصر التكنولوجيا وثروة المعلومات المتسارعة.

NBC : ناشيونال للتدريب والاستشارات تأسست في 2015م في إسطنبول / تركيا تقدم خدمات التدريب والاستشارات بجودة عالية لمختلف الشركات والقطاعات من خلال أساليب نوعية وتدريبات متعددة مع اعتماد وسائل التكنولوجية الحديثة وبقيادة خبراء معتمدين .