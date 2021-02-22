

في عالم تسوده المناظر الفيروزية الخلابة والخدمات المتطورة للغاية والمثالية سهلة المنال، تتولى امرأتان دفة القيادة، تاركين بصمتهما في إحياء روح "الأناقة الراقية".

تشهد أساليب القيادة في مجال الضيافة تحولاً مع وجود المزيد من النساء في المناصب القيادية. ونظراً لكون مجموعة ذا اوزين في طليعة الشركات التي تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص والتنوع بين الجنسين، فقد وضعت زمام الإدارة في اثنين من منتجعاتها في أيدي مديرات جديرات بالثقة.

نتمنى منكم الاطلاع على الخبر المرفق في الأعلى بعنوان(إضافة طاقة أنثوية في مجموعة ذا اوزين من خلال تولي سيدتان المناصب القيادية) مع الصور عالية الدقة.